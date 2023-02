“Matteo Messina Denaro è grave, non so se lo stanno curando bene”: le parole della nipote-avvocato



Secondo Lorenza Guttadauro, avvocato e nipote di Matteo Messina Denaro, “le sue condizioni sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene”.

