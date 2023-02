Matteo Messina Denaro ha risposto ad alcune domande dei pm: “Da lui nessun contributo importante”



Ha risposto ad alcune delle domande dei pm Matteo Messina Denaro, ascoltato per la prima volta presso il carcere de L’Aquila. Le sue risposte, secondo quanto reso noto, non avrebbero fornito informazioni importanti per le indagini.

