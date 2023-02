Meningite, 17enne vicentino ha giocato a basket e partecipato ad alcune feste: centinaia i contatti



Dalle prime decine di persone immediatamente contattate per sottoporsi a profilassi nelle ore successive al ricovero del 17enne a Bassano, si è superato ora quota 280 ma potrebbero aumentare ancora nelle prossime ore. Intanto i medici sono impegnati in ogni sforzo per salvare la vita al ragazzo.

