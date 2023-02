Messina Denaro e le “stupidate” di Boiardo: “In pochi sapevano del tumore. Ha tirato a indovinare”



Il boss ora rinchiuso in carcere a L’Aquila parla delle affermazioni di Salvatore Boiardo a Non è L’Arena: “Lui non poteva sapere, ne erano a conoscenza soltanto 5 o 6 parenti”

Continua a leggere



Il boss ora rinchiuso in carcere a L’Aquila parla delle affermazioni di Salvatore Boiardo a Non è L’Arena: “Lui non poteva sapere, ne erano a conoscenza soltanto 5 o 6 parenti”

Continua a leggere

Continua a leggere