Mirko, ucciso a 19 anni per aver difeso la mamma: ergastolo e isolamento diurno per l’ex della donna



È stato condannato all’ergastolo e a 4 mesi in isolamento diurno Masih Shaid, pakistano di 31 anni, accusato di aver ucciso Mirko Farci, il figlio 19enne della sua ex compagna Paola Piras, che era intervenuto per salvare la donna dalla sua furia.

