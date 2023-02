Molestie sessuali a studente 17enne “fragile”, indagato insegnante di sostegno a Genova



Un insegnante di sostegno risulta indagato per tentata violenza sessuali ai danni di un alunno 17enne con problemi di apprendimento: avrebbe fatto delle avance molto spinte dopo aver invitato il ragazzo a casa per aiutarlo a fare i compiti. Indagini in corso.

