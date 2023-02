Monitoraggio Covid Iss, Rt sale a 0,73 ma resta sotto soglia epidemica: due regioni a rischio alto



Indice Rt in aumento e due regioni a rischio alto. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento Covid in Italia. In calo invece i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive.

