Morte di Alice Neri, perché Gaaloul potrebbe essere innocente: la ricostruzione minuto per minuto



Alice Neri è stata trovata morta il 18 novembre, all’interno della sua auto a Fossa di Concordia. Il primo indiziato è Mohamed Gaaloul, 29 anni, attualmente in carcere. Secondo la procura l’uomo era fuggito ed è colpevole di avere ucciso Alice e poi di averne bruciato il corpo. Per il suo avvocato, Gaaloul non sarebbe fuggito, e non è certo che sia l’ultima persona a vedere Alice. Che cosa è successo quella sera?

