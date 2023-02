Morto carbonizzato a 16 anni, la mamma di Ayman: “È stato ucciso con modalità disumane”



Era uscito per andare a comprare le pizze per la famiglia a Merì, in provincia di Messina, e il suo corpo senza vita è stato ritrovato semicarbonizzato in piazza. La madre del 16enne: “È stato ucciso, per riavere il suo corpo dovremo aspettare 5 mesi”

