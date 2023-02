Muore a causa degli ovuli di droga nello stomaco, fatto a pezzi per recuperare la cocaina: 4 arresti



La vittima era utilizzata come corriere della droga dal Sud America all’Italia, ma è morta a causa dello scoppio di alcuni ovuli di cocaina che aveva nello stomaco. Per recuperare l’ingente quantità di droga, i trafficanti hanno smembrato il cadavere gettandone i resti in un bosco della Liguria alle spalle della Spezia.

