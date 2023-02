Naufragio a Crotone: “Gli scafisti hanno chiesto 8mila euro per il viaggio. Bloccati dai superstiti”



Sono tre i presunti scafisti fermati in seguito alla strage di migranti al largo di Crotone tra il 25 e il 26 febbraio e un quarto uomo sarebbe indagato per ulteriori accertamenti. Avrebbero chiesto a ciascun passeggero 8mila euro per il viaggio della morte. I superstiti: “Hanno provato a fuggire m li abbiamo fermati”.

