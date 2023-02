Nella battaglia del Carnevale di Ivrea: “Vi spieghiamo perché lanciamo le arance”



Ottomila aranceri a piedi e duemila sui 47 carri per il ritorno del Carnevale Storico di Ivrea, noto in tutto il mondo per la battaglia delle arance, uno scontro tra popolo e nobili che risale al medioevo. Il Carnevale di Ivrea era stato sospeso nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19 e torna nel 2023 con numeri da record.

