Neopatentato 23enne sbanda, invade corsia opposta e si scontra con altra vettura: un morto e 3 feriti



La vittima è un 61enne veronese che viaggiava come passeggero sulla vettura centrata in pieno dall’auto del giovane 23enne che, per motivi tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato, invadendo le due corsie opposte.

