“Non mi dimetto, i Papi emeriti non sono una moda”, Bergoglio spiega i motivi della lettera di congedo



“I Papi dimissionari non devono diventare, diciamo così, una ‘moda’, una cosa normale” ha dichiartao Bergoglio, spiegando:“ Io credo che il ministero del Papa sia ad vitam. Non vedo la ragione per cui non debba essere così”

