Omicidio Pierpaolo Panzieri, la mamma del killer: “Non so se lo amerò più, deve pagare”



Il 30enne Michael Alessandrini è stato fermato in Romania per l’omicidio avvenuto a Pesaro. La madre Silvia: “Mi vergogno di averlo messo al mondo, non so se lo vorrò rivedere mai più”.

Continua a leggere



Il 30enne Michael Alessandrini è stato fermato in Romania per l’omicidio avvenuto a Pesaro. La madre Silvia: “Mi vergogno di averlo messo al mondo, non so se lo vorrò rivedere mai più”.

Continua a leggere

Continua a leggere