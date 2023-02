Padre si sente male durante escursione, figlio di 8 anni lo salva correndo nei boschi per chilometri



Nonostante lo spavento per il padre che non rispondeva, il piccolo non si è perso d’animo e con lucidità ha deciso di andare subito a chiamare i soccorsi. Il minore si è messo a correre per oltre due chilometri nei boschi fino a incontrare altre persone che infine lo hanno aiutato.

