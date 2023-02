Pamela Mastropietro, chiesta conferma dell’ergastolo per Oseghale: “C’è stata violenza sessuale”



“Pamela era in mano a Oseghale”, ha sostenuto il sostituto procuratore generale di Perugia al processo di appello bis per l’omicidio di Pamela Mastropietro. I giudici devono decidere sull’aggravante della violenza sessuale a carico dell’imputato condannato definitivamente per omicidio.

