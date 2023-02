Papà dona tendine al figlio 15enne per salvare il sogno di diventare calciatore. Prima volta in Italia



Per la prima volta in Italia è stata eseguita la ricostruzione del tendine crociato mediante trapianto da un essere vivente a un altro. È avvenuto a Pinerolo (Torino), dove Alessandro ha donato il tendine del ginocchio a suo figlio 15enne per consentirgli di continuare a giocare a calcio senza un alto rischio di nuovi infortuni.

