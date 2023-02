Per gli ex terroristi italiani in Francia può arrivare l’estradizione: Parigi deciderà il 28 marzo



La Corte di Cassazione francese deciderà il 28 marzo sull’estradizione di dieci ex terroristi italiani che si trovano in Francia da decenni. A giugno 2022, la Corte d’Appello l’aveva negata. Tra i coinvolti c’è Giorgio Pietrostefani, condannato come mandante dell’omicidio Calabresi.

