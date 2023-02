Per mesi minaccia di morte e picchia il marito in casa, 42enne arrestata per maltrattamenti



All’arrivo dei carabinieri in casa dopo una richiesta di aiuto, è emerso il drammatico scenario delle violenze domestiche che andavano avanti da mesi anche se l’uomo, un po’ per vergogna e un po’ per speranza di un suo cambiamento, non aveva mai denunciato la donna.

Continua a leggere



All’arrivo dei carabinieri in casa dopo una richiesta di aiuto, è emerso il drammatico scenario delle violenze domestiche che andavano avanti da mesi anche se l’uomo, un po’ per vergogna e un po’ per speranza di un suo cambiamento, non aveva mai denunciato la donna.

Continua a leggere

Continua a leggere