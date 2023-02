Perché secondo il generale Tricarico USA e Germania non forniranno all’Ucraina i loro caccia F-16



L’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana: “Berlino e Washington non vogliono che gli ucraini penetrino in profondità ed effettuino attacchi nel territorio russo per il timore che ciò determini un’escalation incontrollata del conflitto”.

