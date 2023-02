Piemonte, padre sequestra per 5 giorni la figlia, la picchia e le nega il cibo perché si è fidanzata



Un uomo di Stresa, in Piemonte, è accusato di aver sequestrato la figlia chiudendola in una stanza per 5 giorni, picchiandola ripetutamente e privandola del cibo per punirla della sua relazione con un ragazzo.

