Prosciutto cotto ritirato dai supermercati per rischio allergeni, il Ministero: “Non mangiatelo”



Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di prosciutto cotto scelto a marchio Freschi per Te venduti da Aldi, per la presenza di soia non dichiarata in etichetta emersa nel corso di analisi di autocontrollo.

