Prova le scarpe ma chiodo anti taccheggio si infila nel tallone, negozio condannato al risarcimento



La placca antitaccheggio era rimasta aperta e il chiodo rimasto scoperto l’aveva ferito. Ora per l’uomo è scattato il risarcimento di circa 15mila euro per danno biologico, più altri 4mila euro per le spese processuali.

Continua a leggere



La placca antitaccheggio era rimasta aperta e il chiodo rimasto scoperto l’aveva ferito. Ora per l’uomo è scattato il risarcimento di circa 15mila euro per danno biologico, più altri 4mila euro per le spese processuali.

Continua a leggere

Continua a leggere