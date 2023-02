Quando Maurizio Costanzo rischiò la vita nell’attentato ai Parioli: perché la mafia voleva ucciderlo



Maurizio Costanzo, morto oggi a 84 anni, fu l’obiettivo di un attentato compiuto in via Fauro a Roma: a volerlo uccidere era Cosa Nostra, che piazzò un’auto imbottita con 90 chilogrammi di tritolo nei pressi del teatro dove si registrava il Maurizio Costanzo Show: “Il bello è per me e Maria De Filippi è stato accorgerci che eravamo vivi”.

