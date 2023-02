Ragazzino 14enne ingerisce decine di pillole e finisce in ospedale: “Bullizzato a scuola”



L’episodio, che inizialmente sembrava inspiegabile, ha trovato una terribile motivazione quando il ragazzino in ospedale ha raccontato delle vessazioni a cui sarebbe stato sottoposto in classe dai compagni ma anche nel convitto per studenti fuori sede dove alloggiava con altri coetanei a Venezia.

Continua a leggere



L’episodio, che inizialmente sembrava inspiegabile, ha trovato una terribile motivazione quando il ragazzino in ospedale ha raccontato delle vessazioni a cui sarebbe stato sottoposto in classe dai compagni ma anche nel convitto per studenti fuori sede dove alloggiava con altri coetanei a Venezia.

Continua a leggere

Continua a leggere