Rapina choc in pieno centro a Jesi: malvivente punta la pistola sul 12enne e gli ruba il giubbetto



I fatti sono avvenuti in Via Garibaldi, nel comune marchigiano. Vittima un 12enne. Si trovava con un amico quando un 23enne che lo ha minacciato con l’arma per derubarlo del cappotto.

