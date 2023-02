Riccione, due cani fuggono in autostrada: ragazza li salva con la sua Panda



La storia di Bruce ed Hellas avrebbe potuto avere un epilogo tragico se non fosse stato per Eleonora, che ha bloccato il traffico per recuperare i due pastori tedeschi in fuga in A14 nel tratto tra Cattolica e Pesaro.

