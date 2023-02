Rigopiano, la rabbia dei genitori di Stefano Feniello: “Sei morto per sfortuna, anzi per colpa tua”



Parole di rabbia e dolore per Maria e Alessio, i genitori di Stefano Feniello, morto a Rigopiano. “Stefano il fatto non sussiste – scrivono all’indomani della sentenza di primo grado e in una lunga lettera – sei morto per sfortuna, anzi per colpa tua”.

