Saman Abbas, al via il processo: presenti in aula lo zio e i due cugini accusati dell’omicidio



È iniziato a Reggio Emilia il processo per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara, per essersi opposta a un matrimonio combinato. Presenti in aula lo zio e i due cugini, imputati insieme ai genitori della giovane.

Continua a leggere



È iniziato a Reggio Emilia il processo per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara, per essersi opposta a un matrimonio combinato. Presenti in aula lo zio e i due cugini, imputati insieme ai genitori della giovane.

Continua a leggere

Continua a leggere