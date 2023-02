Saman Abbas, domani parte il processo: “La madre grande assente, l’ha accompagnata lei verso il buio”



Parte domani, venerdì 10 febbraio, il processo in Italia per l’omicidio di Saman Abbas. Barbara Iannuccelli (Associazione Penelope) a Fanpage.it: “La grande assente a 360 gradi di questo processo è la madre di Saman, che per quanto ne sappiamo ha accompagnato la ragazza verso il buio. Molte associazioni si sono costituite parte civile”.

