Saman Abbas, le immagini dello zio Danish che indica il luogo della sepoltura: “L’ha uccisa sua madre”



In un filmato trasmesso in esclusiva dal TgR dell’Emilia Romagna si vede lo zio Danish Hasnain mentre indica alle forze dell’ordine il luogo in cui è stato nascoso il corpo di Saman Abbas. Il video risale allo scorso 18 novembre.

Continua a leggere



In un filmato trasmesso in esclusiva dal TgR dell’Emilia Romagna si vede lo zio Danish Hasnain mentre indica alle forze dell’ordine il luogo in cui è stato nascoso il corpo di Saman Abbas. Il video risale allo scorso 18 novembre.

Continua a leggere

Continua a leggere