Saman, il fidanzato replica al padre che lo accusa: “Stupidaggini, se è innocente venga in Italia”



Dal Pakistan, attraverso il suo legale, il padre di Saman Abbas ha puntato il dito contro il fidanzato della ragazza uccisa a Novellara, Saqib Ayub. La replica di Claudio Falleti, l’avvocato che assiste il giovane: “Stupidaggini che non stanno in cielo né in terra”.

