Sara Pedri, la sorella a Fanpage: “Ora il processo, ma è difficile gioire se mia sorella non si trova”



La procura ha chiuso le indagini sui maltrattamenti all’interno dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove lavorava Sara Pedri, la ginecologa scomparsa il 4 marzo 2021. “Ora ci auguriamo che si arrivi al processo – ha spiegato a Fanpage.it Emanuela Pedri – noi viviamo in un limbo da due anni ormai, e fino a quando non si troverà mia sorella Sara per noi gioire sarà impossibile”.

Continua a leggere



La procura ha chiuso le indagini sui maltrattamenti all’interno dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove lavorava Sara Pedri, la ginecologa scomparsa il 4 marzo 2021. “Ora ci auguriamo che si arrivi al processo – ha spiegato a Fanpage.it Emanuela Pedri – noi viviamo in un limbo da due anni ormai, e fino a quando non si troverà mia sorella Sara per noi gioire sarà impossibile”.

Continua a leggere

Continua a leggere