Sbanda in scooter, Nicholas muore a 21 anni a Firenze: era un ex calciatore



L’incidente è avvenuto in via delle Panche la notte tra sabato e domenica. Nicholas Faccioli per molti anni aveva cullato il sogno di sfondare nel mondo del calcio. Donati gli organi.

