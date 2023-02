Sciopero 17 febbraio 2023, treni e mezzi a rischio per 24 ore: orari e fasce garantite città per città



A rischio i trasporti venerdì 17 febbraio per uno sciopero di 24 ore di bus, treni, metro e tram indetto dai sindacati di base a livello nazionale. Tutti gli orari della protesta e le fasce di garanzia città per città: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino e Bologna.

Continua a leggere



A rischio i trasporti venerdì 17 febbraio per uno sciopero di 24 ore di bus, treni, metro e tram indetto dai sindacati di base a livello nazionale. Tutti gli orari della protesta e le fasce di garanzia città per città: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino e Bologna.

Continua a leggere

Continua a leggere