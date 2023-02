Scomparsa Cristina Golinucci, nuove accuse contro il sospettato: “Tentò di violentarmi in pizzeria”



Nel corso della trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? andata in onda ieri sera una donna cesenate ha rivolto nuove accuse all’uomo che potrebbe essere collegato alla scomparsa di Cristina Golinucci e alla morte di Chiara Bolognesi, avvenute 30 anni fa: “Mi spiava in modo ossessivo, in pizzeria mi bloccò al muro”.

