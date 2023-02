Scoppia ordigno in ditta di fuochi d’artificio a Teramo, morto un operaio: un secondo ferito



È di un operaio morto e di un secondo ferito il bilancio dell’esplosione di un ordigno avvenuta in un’azienda di fuochi d’artificio in provincia di Teramo. L’incidente è avvenuto in un terreno di prova poco distante dalla ditta.

