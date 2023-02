Si schianta in auto con le amiche, l’appello di Elisa un anno dopo: “Le ho perse, chiedo comprensione”



Un anno dopo il gravissimo incidente di via Matteotti ad Argenta (Ferrara), Elisa Di Bona ha lanciato un appello in una lettera. “Ho perso le mie amiche del cuore in quello schianto, quello che è successo a me poteva capitare a chiunque. Chiedo comprensione e perdono”

