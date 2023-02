Si stacca pezzo del macchinario per le nocciole e lo colpisce, lavoratore 73enne morto ad Asti



La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi all’interno dell’area di una azienda agricola specializzata in lavorazione di nocciole in località Variglie, frazione del comune di Asti, in Piemonte.

