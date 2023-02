Sopravvissuto 20 ore sotto la neve, Carluccio Sartori: “Non volevo morire: pregavo mia madre”



Travolto da una valanga in Val Badia, lo scialpinista Carluccio Sartori racconta dal letto di ospedale le 20 ore trascorso sotto la neve: “Sono riuscito a scavare un piccolo buco per poter respirare, poi ho fatto di tutto per non addormentarmi, la voglia di non morire mi ha dato la forza”.

