Strage di migranti a Crotone, recuperato il corpo di una 14enne: indagini sulle cause del naufragio



Oggi è il giorno del lutto regionale in Calabria, proclamato dopo la strage di migranti avvenuta nei pressi della spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. Finora recuperati 63 corpi, molti sono bambini. Quattro gli scafisti fermati. Indagini in corso per ricostruire le cause del naufragio.

Continua a leggere



Oggi è il giorno del lutto regionale in Calabria, proclamato dopo la strage di migranti avvenuta nei pressi della spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. Finora recuperati 63 corpi, molti sono bambini. Quattro gli scafisti fermati. Indagini in corso per ricostruire le cause del naufragio.

Continua a leggere

Continua a leggere