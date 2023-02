Terremoto Siena, esperto Ingv: “Sequenza di 69 scosse, non possiamo escludere arrivi una più forte”



Salvatore Mazza, sismologo dell’Ingv, ha spiegato a Fanpage.it che nell’area di Siena, colpita ieri dal terremoto di magnitudo 3.5, sono state registrate alle 16 di oggi altre 69 scosse tutte di bassa intensità: “Nessuno ci garantisce che stasera non ci sia una scossa più forte, non posso escluderlo, ma mi sorprenderebbe per questa zona”.

