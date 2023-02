Travolta sulle strisce dall’auto pirata di un anziano, 26enne muore dopo sei mesi di agonia



La 27enne di Messina era stata travolta da un’auto a Forlì, dove viveva, lo scorso 31 luglio, restando per quasi sette mesi in agonia fino al tragico epilogo di sabato. Arrestato un 85enne che si era allontanato dicendo di non aver visto la giovane.

Continua a leggere



La 27enne di Messina era stata travolta da un’auto a Forlì, dove viveva, lo scorso 31 luglio, restando per quasi sette mesi in agonia fino al tragico epilogo di sabato. Arrestato un 85enne che si era allontanato dicendo di non aver visto la giovane.

Continua a leggere

Continua a leggere