Tribunale autorizza cambio di genere sui documenti per la 16enne Valentina: “Libera anche su carta”



Il tribunale di Trento ha dato il via libera per il cambio di genere sui documenti a Valentina, ragazzina di 16 anni che ha fatto coming out a 11 anni. Si tratta della prima sentenza in Trentino in favore di una minorenne transgender.

