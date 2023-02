Trovano bancomat davanti allo sportello e spendono 3mila euro facendo piccoli acquisti senza pin



Due persone sono finite a processo davanti al tribunale di Foggia con l’accusa di avere utilizzato per alcuni giorni una carta bancomat smarrita, facendo compere minime da poche decine di euro per non inserire il pin ma arrivando alla cifra di 3mila euro.

Continua a leggere



Due persone sono finite a processo davanti al tribunale di Foggia con l’accusa di avere utilizzato per alcuni giorni una carta bancomat smarrita, facendo compere minime da poche decine di euro per non inserire il pin ma arrivando alla cifra di 3mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere