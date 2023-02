Uccide a coltellate il papà poi chiama i carabinieri: “Mi ammazzo”. Dramma a Livorno



Un ragazzo di 23 anni prima ha ucciso il padre poi ha chiamato i carabinieri per annunciare di volersi suicidare. È stato in seguito fermato con l’accusa di omicidio. Indagini in corso.

