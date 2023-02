Uccide la suocera e si siede sul corpo per fumare una sigaretta. Il marito: “Io amo mia moglie”



Una donna di 32 anni ha ucciso la suocera in casa a Pietraperzia (Ennia) e poi si è seduta sul suo corpo per fumare una sigaretta. Il marito: “Soffre di depressione, ma amo mia moglie. Per lei ho fatto di tutto”

