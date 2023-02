Uccide vicino di casa a coltellate e ne conserva il corpo in camera da letto: “Voleva violentarmi”



Tiziana Mirabelli ha ucciso a Cosenza il vicino di casa Rocco Gioffrè a coltellate e ne ha conservato il cadavere per tre giorni in un sacco nero nella sua camera da letto: “Mi sono difesa, voleva violentarmi”. La figlia della vittima: “Mia madre è morta 5 mesi fa, lui non restava mai da solo”.

