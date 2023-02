Vaccinati più volte in cambio di dosi di droga per dare Green pass a no vax: arresti a Catania



Venivano vaccinati fino a tre volte in un mese per poche dosi di droga così da ricevere Green pass da dare poi ai no vax. È quanto emerso da un’inchiesta della Dda della Procura di Catania: 17 gli indagati tra cui 9 sono stati arrestati.

Continua a leggere



Venivano vaccinati fino a tre volte in un mese per poche dosi di droga così da ricevere Green pass da dare poi ai no vax. È quanto emerso da un’inchiesta della Dda della Procura di Catania: 17 gli indagati tra cui 9 sono stati arrestati.

Continua a leggere

Continua a leggere